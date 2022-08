El nuevo decreto de Dpec es para las grandes demandas y no para el usuario

El senador provincial Martín Barrionuevo sostuvo el nuevo decreto de Dpec, no da un incremento tarifario para los usuarios comunes, pero si en los últimos tiempo Dpec aumentó el costo del mega, sin hablar de los costos fijos, la incidencia de los incrementos que hemos tenido hasta el momento está vinculada a la Dpec y no a la segmentación tarifaria.

Me parece a mi que la Dpec tienen que profundizar en cuestión a la segmentación y explicarle a los vecinos de la región que aún no se inscribieron que la inscripción está abierta, porque el impacto va a ser fuerte sobre aquellos que tienen ingresos de más de trescientos cincuenta mil pesos y los que no están inscriptos, porque el impacto en aquellos que estén inscritos y tengan ingresos menores va a ser muy poco significativo.