“El nuevo Congreso traerá muy buenas noticias para todos los argentinos”

La Diputada Nacional electa por LLA en la provincia de Salta, habló con Nicolás Yacoy de cara al inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso del que formará parte desde el 10 de diciembre.

Al repasar la campaña y el triunfo electoral, recordó que “durante la campaña tuvimos muchas reuniones con el Presidente, Karina y todo el equipo y eso me pareció fabuloso porque se eliminan los interlocutores y tenemos un mensaje directo.

Al referirse al encuentro con la Secretaría General de la Presidencia Flores se mostró muy conforme. . .

“La reunión con Karina Milei tuvo aspectos muy técnicos y muy interesantes que nos ayudarán a entender el Congreso que viene; allí estuvo también Martín Menem y Patricia Bullrich, palabra muy autorizada en material parlamentaria”

Flores enumeró algunos de los proyectos que el Poder Ejecutivo busca sancionar

“La reforma laboral buscará sacar a miles de trabajadores de la informalidad y hay que estar tranquilos que no va a quitar derechos a nadie” “La reforma del Código Penal endurecerá las penas, el país necesita terminar con la puerta giratoria de la justicia”.

Además enumeró el proyecto de Presupuesto 2026, y otros proyectos con los que el gobierno busca mantener el défici fiscal cero.