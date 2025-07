"El novio de mamá" es una película para disfrutar y emocionarse en familia"

El actor, locutor y humorista José María Listorti en diálogo con Diego Ramos sobre el estreno en cines de "El novio de mamá" y contó qué sintió al protagonizarla.

"Me divertí al filmarla pero cuando la ví una vez terminada me emocionó. La ví 3 veces ya y me pasó de entender los mensajes que tiene. Habla de las familias ensambladas y es muy hermosa", contó.

Con un elenco encabezado por José María Listorti y Dani “La Chepi”, y la participación especial de Jorgelina Aruzzi, la película se perfila como uno de los estrenos nacionales más esperados. "Está filmada en Bariloche y en Carmelo, está muy bien dirigida. Es una producción de Pampa Films para Disney, la calidad está garantizada", agregó.