El norte del país bajo alerta por tormentas: ráfagas y granizo en ocho provincias

Tras las lluvias registradas durante la noche del martes, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y viento que afectan a distintas regiones del país. El organismo advirtió que el norte argentino será el área más comprometida por fuertes precipitaciones, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires no se prevén lluvias, aunque se espera una jornada con una marcada amplitud térmica.

Las alertas por tormentas alcanzan a Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Misiones, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero. En estas provincias se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora. En el norte y la región mesopotámica, las condiciones inestables persistirán hasta entrada la noche, con temperaturas máximas cercanas a los 28 grados y un panorama que se mantendrá inestable durante los próximos días.

En tanto, el SMN mantiene una alerta amarilla por viento para Santa Cruz y Tierra del Fuego. En el extremo sur del país se registrarán vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 90. No se descarta la posibilidad de algunas precipitaciones aisladas. Las temperaturas serán bajas, con mínimas que rondarán los 8 grados y máximas apenas superiores a los 12.

En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el miércoles se presentará con cielo mayormente despejado y condiciones primaverales. No se prevén lluvias, pero la jornada comenzó fresca, con una mínima de 14 grados producto de las ráfagas del sector sur que superaron los 60 kilómetros por hora durante la madrugada. Con el correr del día, las temperaturas ascenderán hasta alcanzar una máxima de 26 grados, con una sensación térmica cercana a los 28.