El norte chileno atraviesa uno de los temporales más intensos de los últimos años

Un intenso sistema frontal continúa afectando a gran parte de Chile y mantiene en alerta a varias regiones del país. Entre las zonas más comprometidas se encuentra Atacama, donde las lluvias provocaron crecidas de cauces, interrupciones en rutas, suspensión de clases y dificultades de conectividad en distintas localidades. Las autoridades chilenas mantienen desplegados operativos de emergencia para asistir a las comunidades afectadas.

Lucas Aguayo, periodista chileno residente en Alto del Carmen, en la Región de Atacama, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y describió la situación que atraviesan las localidades del norte del país. En ese sentido, destacó el impacto que tuvieron las precipitaciones en una zona acostumbrada a condiciones de extrema aridez y donde este tipo de fenómenos meteorológicos suelen generar importantes complicaciones.

"Es una situación preocupante la que se vive acá. Hay cinco fallecidos y varios desaparecidos. Más de 1500 viviendas que se vieron afectadas parcial o totalmente", precisó.

Las lluvias asociadas al sistema frontal afectaron especialmente a las regiones de Atacama y Coquimbo, donde se registraron activaciones de quebradas, aumentos significativos en los caudales de ríos y aislamiento de algunas comunidades. Las autoridades también reportaron daños en viviendas, cortes de servicios y problemas de acceso en distintos sectores.

El fenómeno forma parte de un evento meteorológico de gran magnitud que impactó a varias regiones chilenas. De acuerdo con los organismos oficiales, las precipitaciones estuvieron acompañadas por fuertes vientos, nevadas en sectores cordilleranos y condiciones que obligaron a emitir alertas preventivas en amplias zonas del territorio.

Según los últimos balances oficiales, el temporal dejó víctimas fatales, miles de damnificados y decenas de miles de personas aisladas en distintos puntos del país. Además, numerosas rutas permanecen afectadas por deslizamientos, crecidas y daños en la infraestructura vial.

En Atacama, la situación genera especial preocupación debido a las características geográficas de la región. Las lluvias intensas en zonas habitualmente desérticas pueden producir crecidas repentinas y aluviones, por lo que los organismos de emergencia mantienen un monitoreo permanente de los sectores más vulnerables.