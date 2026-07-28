El norte argentino vuelve a liderar las temperaturas con máximas de hasta 32 grados

El tiempo se presenta estable en gran parte del territorio nacional, con cielos despejados o parcialmente nublados en numerosas provincias. Sin embargo, persisten las marcadas diferencias térmicas entre el norte y el sur del país, con máximas superiores a los 30 grados en algunas regiones y valores cercanos al punto de congelación en la Patagonia austral.

En la Ciudad de Buenos Aires la jornada comenzó con cielo despejado y presencia de neblina. Para hoy se espera una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 16. Condiciones similares se observan en gran parte de la región central, donde las nieblas matinales dieron paso a un cielo más despejado y temperaturas agradables para la época.

Las temperaturas más elevadas volverán a registrarse en el norte argentino. Formosa alcanzará una máxima de 32 grados, mientras que Chaco y Corrientes llegarán a los 30. También se prevén máximas de 29 grados en Salta y Misiones, 28 en Jujuy y Santiago del Estero, 26 en Tucumán y 25 en Catamarca y La Rioja.

En la zona central del país se esperan condiciones mayormente estables. Córdoba alcanzará los 21 grados, Santa Fe y Entre Ríos los 22, mientras que San Luis llegará a los 20 grados. Mendoza y San Juan, por su parte, registrarán máximas de 19 grados bajo cielos con escasa nubosidad.

La Patagonia presenta un panorama diferente. Neuquén permanecerá con cielo cubierto y una máxima de 14 grados, mientras que Río Negro registrará lluvias débiles y una temperatura máxima de 9 grados. En Chubut se espera una jornada parcialmente nublada con valores que oscilarán entre 1 y 7 grados.

Las condiciones más frías continúan concentrándose en el extremo sur. Santa Cruz tendrá una mínima de 3 grados bajo cero y una máxima de apenas 1 grado, mientras que en Tierra del Fuego la temperatura oscilará entre los 2 grados bajo cero y los 2 grados positivos, manteniendo un ambiente plenamente invernal.