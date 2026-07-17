El norte argentino supera los 30 grados mientras persiste el frío extremo en la Patagonia

A pocos días de la final del Mundial que tendrá a la Selección Argentina como protagonista, el país atraviesa una jornada marcada por un fuerte contraste térmico. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), varias provincias del norte registrarán temperaturas propias de la primavera e incluso del verano, mientras que en el extremo sur continúan las condiciones invernales más rigurosas.

En la Ciudad de Buenos Aires el viernes se presenta con cielo nublado y temperaturas que oscilarán entre los 18 y los 23 grados. En la región central también se esperan marcas elevadas para la época, con máximas de 27 grados en Córdoba, 29 en Santa Fe y Entre Ríos, y 21 grados en San Luis.

Las temperaturas más altas del país se concentrarán en el norte argentino. Formosa alcanzará los 34 grados, mientras que Chaco y Corrientes llegarán a los 33. Jujuy, Misiones y Santiago del Estero registrarán máximas de 32 grados, en tanto que Salta y Tucumán alcanzarán los 31 grados. Estas condiciones estarán acompañadas por cielos despejados o ligeramente nublados, favoreciendo una jornada cálida en gran parte de la región.

En la zona de Cuyo también se observarán temperaturas elevadas para mediados de julio. La Rioja alcanzará los 28 grados, San Juan llegará a los 20 y Mendoza registrará una máxima de 18 grados. La amplitud térmica seguirá siendo una característica destacada, especialmente en las provincias cordilleranas.

La Patagonia continuará mostrando una realidad muy diferente. Chubut tendrá una máxima de 12 grados, Neuquén alcanzará los 13 y Río Negro llegará a 16 grados. En Santa Cruz se esperan temperaturas entre -7 y 1 grado, mientras que Tierra del Fuego registrará una mínima de -5 y una máxima de -2 grados, convirtiéndose en la provincia más fría del país.

El panorama meteorológico vuelve a reflejar la enorme diversidad climática argentina. Mientras gran parte del norte vive una jornada inusualmente cálida para el invierno y crece la expectativa por la final mundialista, el sur del país mantiene temperaturas bajo cero y condiciones plenamente invernales.