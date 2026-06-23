El nivel de actividad económica alcanzó un nuevo récord histórico en el primer trimestre de 2026

El Producto Bruto Interno (PIB) creció 0,7% trimestral desestacionalizado y 2,3% en relación a igual período de 2025, alcanzando un nuevo máximo histórico tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia-ciclo.

Los datos publicados por el Indec y replicados por el ministro de Economía, Luis Caputo, fueron destacados por el presidente Javier Milei en sus redes sociales.

El jefe de Estado escribió “MAGA”, acrónimo en inglés de Make Argentina Great Again, traducible al español como "Hagamos que Argentina vuelva a ser grande".

El indicador tendencia-ciclo creció por octavo trimestre consecutivo, reflejando la robustez del ciclo expansivo que atraviesa la economía.

Al igual que el PIB, el consumo privado alcanzó un máximo histórico tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia-ciclo.

El crecimiento del nivel de actividad registró una alta difusión, con 12 de los 16 sectores de actividad registrando expansión en relación al primer trimestre de 2025.

Entre los componentes de la demanda agregada, las exportaciones y el consumo privado crecieron 9,8% y 2,7% en la comparación interanual, respectivamente.

En tanto la inversión, las importaciones y el consumo público exhibieron una variación interanual negativa de 11,6%, 7,5% y 0,9%, respectivamente.