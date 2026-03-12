El niño que cumplió su sueño, Abel Pintos

La emisión en español de Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE) presentó un programa especial dedicado a la trayectoria de Abel Pintos, una de las voces más destacadas de la música popular argentina contemporánea.

El programa, conducido por Juan Sixto, recorrió la historia artística del cantante nacido en Bahía Blanca, desde sus primeros pasos en el folclore argentino durante la década de 1990 hasta su consolidación como una figura central de la canción popular del país.

A lo largo de la emisión se repasaron distintos momentos de su carrera, su vínculo con el cancionero tradicional y la evolución de su obra hacia un sonido que integra elementos del folclore, la canción y el pop contemporáneo.

El especial también propuso una mirada sobre el impacto cultural de Abel Pintos, cuya música ha logrado conectar con públicos de distintas generaciones y consolidarse como parte del presente de la escena musical argentina.

De esta manera, RAE continúa acercando al mundo las historias, las voces y los sonidos que forman parte de la identidad cultural de la Argentina.