El Niño podría volver y cambiar el mapa de lluvias en Argentina

El fenómeno climático conocido como El Niño podría reaparecer durante la segunda mitad de este año, generando un cambio en el régimen de lluvias en distintas regiones de Argentina. Los pronósticos climáticos actuales muestran una transición desde condiciones neutrales hacia una fase más cálida en el Océano Pacífico, lo que, de confirmarse, influiría en patrones de precipitación y temperaturas en el país.

El meteorólogo José Luis Stella, del Servicio Meteorológico Nacional, dialogó con el equipo de Creer o reventar y explicó que los modelos climáticos indican una probabilidad creciente de que hacia fines de año se estabilicen condiciones acordes con El Niño, aunque remarcó la necesidad de cautela ante la incertidumbre inherente a estos pronósticos.

"Cuando pase el verano, la tendencia es que este enfriamiento se va a ir neutralizando y hay pronóstico de que ocurra un calentamiento, es decir, que vayamos hacia un fenómeno de El Niño entrado el inverno-primavera, pero todavía la probabilidad es baja, existe, pero hay que esperar unos meses más para tener mayor certeza de que eso vaya a ocurrir", expresó.

Durante eventos de El Niño, suele observarse un aumento de las precipitaciones en áreas del centro, noreste y litoral argentino, con posibles impactos en la agricultura, el manejo de recursos hídricos y la planificación de obras públicas. Además, estos patrones climáticos pueden modificar la distribución de lluvias intensas o sequías, dependiendo de su intensidad y duración. Organismos internacionales como la NOAA y el SMN monitorean semanalmente las condiciones del ENSO (El Niño–Southern Oscillation) y publican informes que permiten actualizar las perspectivas climáticas.