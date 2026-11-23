Es considerado uno de los lugares más áridos del mundo pero, en las últimas semanas, tras las fuertes lluvias caídas durante los meses de invierno, se advierte una deslumbrante alfombra de flores silvestres de color fucsia que cubre alrededor de 17.000 kilómetros cuadrados. Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con el periodista chileno sobre este fenómeno que puede observarse a partir de imágenes que difundió la NASA.

Rodrigo Chávez reveló que el hecho se dio “gracias al Niño, que ha traído agua al desierto”.

“Hace 50 años que no se ha dado tanta floración”.

Por su parte, Darwin Rivera Castillo, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Vallenar, provincia del Huasco, señaló que “estamos muy contentos de estar terminando un momento climático y geográfico que nos permite el desierto de Atacama”.

Explicó que pueden observarse “más de 200 especies” de flores, “una vegetación muy tupida” y precisó que “el fenómeno del desierto florido tan expansivo se da cada determinada cantidad de tiempo”.

Se trata de un espectáculo único en el mundo, que este año vive uno de sus episodios más intensos y extensos desde 1997, debido al fenómeno meteorológico de El Niño.

Más de 200 especies nativas, como la añañuca, la garra de león, la pata de guanaco y la flor del jote, visten el suelo rojo y rocoso del desierto, situado entre el océano Pacífico y la cordillera de los Andes.

La NASA publicó reveladoras fotos satelitales que muestran el antes y el después de El Niño en el Desierto de Atacama

El organismo comparó vistas aéreas del desierto, uno de los más secos del planeta, entre septiembre y octubre.