"El nieto 131 recibió conmovido y con paz la noticia sobre su identidad"

La directora de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad Claudia Carlotto, habló sobre la restitución del nieto 131 y cómo fue el hallazgo de su paradero.

"Como en todos los casos, la búsqueda tiene dos vías: por un lado la reconstrucción genética del grupo familiar de la detenida desaparecida, y por el otro, la investigación de los posibles hijos de esa compañera que dio a luz", explicó. En ese sentido agregó: "Nosotros participamos de los dos tramos de la tarea, de la identificación y la construcción del árbol genealógico de Lucía Nadin y de Aldo Quevedo, y paralelamente preparamos la presentación a la Justicia desde la Unidad Especial de la CONADI".

Carlotto mencionó que en este caso, no hubo una participación espontánea del nieto recuperado sino que fue contactado por el juez Ariel Lijo. "Y él aceptó hacerse los estudios de ADN, no hubo conflicto. Pero no se planteaba acercarse a Abuelas, expresó.

Por último la entrevistada dijo que el joven de 45 años al recibir la noticia estaba "conmovido". "Recibió la noticia con mucha paz", detalló.

