El museo recibió donación de Placa de lo que iba ser el mayor Hospital de la Mesopotamia

La Obra fenomenal y que sería revolucionaria en el campo de la Salud Pública para toda la zona , no solo fue dejada de lado inexplicablemente por la dictadura de los “Aliados Democráticos” , sino que se permitió que se robaran las aberturas , sanitarios , ceramicos , etc , etc , con una clara intencionalidad de “ destruir” lo que claramente era un símbolo del gobierno peronista. Todo con un claro resentimiento , odio y desprecio a los más humildes y lo que esta obra significaba para su derecho a acceder a la Salud Pública.