El Municipio comentó los planes para reacondicionar Primeros Pinos

Hace una semana atrás, un guía de turismo zapalino denunció en medios de comunicación y a través de un video las irregularidades que presuntamente sufre el Complejo de Nieve Primeros Pinos. Allí, hacia referencia a la empresa mendocina ganadora de la licitación y la "falta de trabajos en el sector con la temporada invernal a punto de iniciar".

Por ello, desde el Municipio respondieron estas acusaciones y dieron a conocer la situación del complejo ubicado a 50 kilómetros de Zapala. "La denuncia no fue en la Justicia, pero se hizo un pedido de informes en la Defensoría del Pueblo previo a que haya llegado la nota a mi oficina", comentó la Secretaria de Gobierno, Modernización y Turismo, Belén Aragón.

"No existe ningun tipo de irregularidad en la Justicia con la UTE que salió licitada", agregó la funcionaria al tiempo que dejó en claro que "no impedía su participación en la licitación". Si bien la empresa aún no ha comenzado las remodelaciones, se pretende que una vez que pase la temporada de nieve, encarar la obra en una temporada de verano 2024/2025.

"La hosteria hoy no tiene agua corriente, energía eléctrica ni ningun servicio. Por eso, pedimos los servicios, los planos correspondientes y empezar de allí a pensar el funcionamiento", explicó. "Actualmente la empresa está pensando en brindar servicios de enfermería, baños y comida transitoriamente en trailers", comentaron desde la Municipalidad de Zapala.

Con respecto al denunciante, Aragón dijo que se le envió una carta documento por "difamación y no tenía permiso para ingresar a las instalaciones en el estado en el que se encuentra".

Redacción: Sergio Garro.