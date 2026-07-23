“El mundo no odia a la Argentina. Somos víctimas de una campaña contra Occidente y los países que integran una alianza occidental"

En los últimos días se generó una fuerte ola de críticas internacionales hacia la Selección Argentina y, por extensión, hacia el país. Muchos la describen como una “campaña anti-Argentina”, mientras que otros sostienen que se trata de una reacción amplificada por redes sociales a una serie de polémicas acumuladas. Nora Briozzo, en “100% Nora”, conversó al respecto con la diputada nacional de La Libertad Avanza.

“No estoy sorprendida con esto que parece una campaña anti Argentina”, expresó Lilia Lemoine.

"No se dejen psicopatear por el kirchnerismo. El gobierno tiene marca país, que la impulsó Karina Milei y lastimar marca país que es un método para conseguir inversiones, es debilitar al gobierno. El mundo no odia a la Argentina".

“Internamente, el kirchnerismo, la Izquierda nacionalista intentan atacar al gobierno nacional adjudicándole al presidente la responsabilidad de que el mjjundo nos odia y eso es falso.

"Ellos sembraron la semilla del odio contra la Selección, es una técnica soviética de la desinformación".

Para la diputada nacional, “somos víctimas de una campaña contra Occidente y los países que integran una alianza occidental".

Argumentó que, como "nos alineamos con Estados Unidos, Israel, con Europa, eso no es gratis. Estamos siendo atacados desde afuera y desde adentro”.

“A los argentinos nos quieren pero estamos viendo un ataque masivo concentrado”, evaluó.

“Este gobierno, al alinearse con Estados Unidos, hace una gran diferencia”, dijo respecto a las acciones diplomáticas para sostener el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

“La vía es la diplomacia y conseguir el apoyo del mundo”, expresó.