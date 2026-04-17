El mundo de los insectos: "Están en todos lados, conviven con nosotros"

El entomólogo y naturalista aficionado al estudio de artrópodos y autodidacta dialogó con el equipo de Korol en el aire sobre el comportamiento de muchos insectos.
“Las abejas pican por defensa, los otros insectos pican por una necesidad”, precisó Gastón Zubarán.
Por otro lado, el especialista fue consultado por la avispa “chaqueta amarilla” que ha comenzado a crecer de manera alarmante en Tierra del Fuego.
Sus picaduras son muy dolorosas y pueden causar graves problemas en personas alérgicas.
“Los insectos están desde hace más de 60 millones de años, muchísimo antes que nosotros”, explicó, “están en todos lados, conviven siempre con nosotros y van a seguir estando”.
“Hay 500 mil especies sólo de escarabajos en el mundo”, ejemplificó.
