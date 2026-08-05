El mundo de los drones: todo lo que hay que saber sobre los distintos sistemas operativos de la nueva tecnología

Franco Melgarejo, es especialista en drones y aviador militar y conversó con el equipo de Adrián Korol por Radio Nacional, sobre el amplio uso de estos dispositivos en distintos aspectos de la vida.

"Siempre los asociamos al área del agro, o de la seguridad, pero también se utilizan en la investigación y el desarrollo. Se necesita mano de obra capacitada: ingenieros electrónicos, ingenieros aeronáuticos, e ingeniería para desarrollos nuevos", mencionó.

"Hoy en el mercado también es importante el desarrollo antidron, porque las amenazas son importantes. Uno puede detectarlo, o dónde está el que lo está volando. La segunda etapa se llama Spoofer, para engañar al dron tomando su señal. Y la tercera etapa, se permite en Fuerzas de Seguridad y en las Fuerzas Armadas", describió.