El Mundial, una oportunidad única para las marcas de conectar con todos los públicos

El Mundial de fútbol se consolida como uno de los eventos más potentes para las marcas, no solo por su alcance global sino por su capacidad de generar identificación emocional. A lo largo de los años, muchas de las publicidades más recordadas en la televisión argentina surgieron en este contexto, apelando a una combinación de deporte, identidad y pertenencia que logra interpelar a públicos diversos.

Marcelo Elizalde, especialista en marketing y publicidad, CEO y fundador de Unit Consulting, dialogó con el equipo de Korol en el aire y analizó cómo las empresas se preparan para tener presencia en un evento que definió como histórico, destacando que las marcas buscan anticiparse con estrategias que conecten emocionalmente con las audiencias y capitalicen el clima social que genera la competencia.

"Las empresas se preparan muy meticulosamente para empezar a comunicar todo lo que el mundial tiene: nos motiva, nos acerca, nos abrazamos más, se liberan todos los target, todos nos compenetramos en el momento en que Argentina juega. En ese mes que dura el mundial, en Argentina vivimos de otra manera. Eso no pasa en ninguna otra parte del mundo", expresó.

En ese sentido, explicó que el Mundial tiene una particularidad difícil de replicar en otros escenarios: logra igualar audiencias. Durante aproximadamente un mes, personas de distintas edades, géneros y niveles socioeconómicos consumen el mismo contenido, lo que genera una oportunidad única para las empresas. Esta masividad permite que los mensajes publicitarios alcancen una penetración excepcional y se instalen en la memoria colectiva.

Además, remarcó que no se trata solo de pautar durante los partidos, sino de construir campañas integrales que comienzan mucho antes del inicio del torneo y se extienden incluso después. Las marcas trabajan en narrativas que acompañan el recorrido de la selección y de los hinchas, generando historias que buscan emocionar y generar identificación.

En este contexto, también señaló que el desafío actual pasa por adaptarse a un ecosistema mediático fragmentado, donde conviven la televisión tradicional con plataformas digitales y redes sociales. Las empresas deben pensar estrategias multiplataforma que mantengan coherencia en el mensaje y logren captar la atención en distintos formatos.

"Vamos a ver muchas cosas con IA, que hoy permite hacer muchas cosas que antes lo impedía el presupuesto", dijo Elizalde.

Por último, sostuvo que el Mundial no solo es una vidriera para vender productos, sino una oportunidad para construir marca a largo plazo. Aquellas campañas que logran conectar con valores profundos, como la identidad, el esfuerzo colectivo o la pasión, son las que perduran más allá del resultado deportivo.