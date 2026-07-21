El Mundial terminó, pero las emociones siguen presentes: "Hay que darle tiempo al proceso"

A pocas horas de la final del Mundial 2026, millones de argentinos todavía intentan procesar el final de una ilusión que había movilizado al país durante más de un mes. La mezcla de tristeza, orgullo, frustración y agradecimiento convive en muchos hinchas que aún repasan las jugadas del partido y reflexionan sobre el recorrido de la Selección en el torneo.

Ornella Trotta, especialista en Psicología Aplicada al Deporte y a la Actividad Física y psicóloga del plantel profesional masculino de Estudiantes de La Plata, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y manifestó que el desenlace del último domingo inició un proceso tanto para el pueblo como para los jugadores.

"En situaciones como estas hay que darle tiempo al proceso", afirmó Trotta, subrayando que es todo muy reciente para el plantel y el cuerpo técnico. Señaló que recién ahora los protagonistas comenzarían a elaborar lo sucedido tras la fuerte expectativa por obtener la copa.

La psicóloga de Estudiantes de La Plata remarcó la importancia de quitarle presión al grupo para facilitar la transición emocional. Manifestó que, al igual que en cualquier ámbito de la vida, no se deben tomar decisiones determinantes "en caliente" tras un resultado adverso.

"Nosotros también sabemos que perder es parte del juego", recordó la licenciada citando las propias palabras del entrenador nacional. Sostuvo que la clave reside en aceptar esa parte del deporte para poder elaborar la situación y salir de ella lo más airoso posible. "Perder es parte del juego y lo importante es ver cómo se sobrelleva", expresó.

"Parte de la enseñanza que nos deja la Scaloneta es el tema de poder mostrar las emociones, angustiarse, llorar de alegría, llorar de emoción. En todo sentido, la Selección está dejando muchísimos mensajes para las generaciones que vienen", dijo.

La entrevistada observó que el éxito constante de la Scaloneta generó una sensación de invulnerabilidad poco común en el fútbol. "No hay un derecho adquirido a jugar las finales; va a costar un montón volver a estar ahí", advirtió sobre la dificultad de repetir estos procesos.

La experta señaló que el ciclo deja un mensaje valioso para las nuevas generaciones que crecieron viendo únicamente victorias. Afirmó que es fundamental entender que se puede sobrellevar la derrota y que lo importante es qué se hace con ese sentimiento posterior.

Trotta resaltó que la Selección habilitó la expresión de sentimientos que suelen estar socialmente limitados, especialmente en los varones. "Habilita mostrar las emociones y mostrar los sentimientos; lloraron los 26 y habilitar eso es un montón", manifestó sobre el impacto humano del equipo.

Finalmente, concluyó que la trascendencia del cuerpo técnico va más allá de lo deportivo, dejando un legado humano para el futuro. Aseguró que, con perspectiva, los jugadores podrán evaluar lo vivido junto a sus familias y sus vínculos más cercanos. En ese marco, subrayó que "Scaloni es un líder con todas las letras".