El Mundial de fútbol se convierte en el escenario ideal para la infidelidad, según una encuesta

El fervor de la Copa del Mundo no solo se vive en las tribunas, sino también en el terreno de las relaciones personales. Según una reciente encuesta, el anonimato de un país extranjero, la distancia del entorno habitual y la euforia colectiva despiertan un deseo de aventura en muchos fanáticos. El estudio revela una cifra alarmante: el 80% de los hinchas que viajan al evento deportivo estarían dispuestos a tener un encuentro extramarital durante su estadía.

Por este tema, la licencia en psicología, Anabella Serventi, en diálogo con 100% Nora, dijo que "hay muchas personas que utilizan estas instancias emocionalmente para romper el pacto de la monogamia. La distancia, el paréntesis de la rutina, todo eso colabora para que una gran mayoría decida ser infiel".

Una encuesta realizada por la plataforma Gleeden entre más de 25.000 usuarios en América Latina muestra que una gran parte de quienes planean asistir al evento no descarta vivir una experiencia romántica o sexual fuera de su relación de pareja durante el campeonato.