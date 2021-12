El mountain bike llega a la ciudad este fin de semana

La dirección de Deportes y Recreación, dependiente de la secretaría de Desarrollo Humano, en conjunto con el Club Jujeño de Mountain Bike, organizan la última fecha del Campeonato Provincial con un circuito urbano en Ciudad Cultural de forma libre y gratuita.

La máxima referente de la disciplina en la provincia , Agustina Apaza en contacto con Nacional expresó "Es una buena idea de mostrar en la ciudad lo que es el mountain bike , la idea es participar y apoyar al club jujeño en esta última competencia del año"

"Es importante visibilizar la competencia y de esta manera incentivar a que más jujeños se sumen"

BALANCE POSITIVO PARA EL AÑO DE APAZA

"Un año atípico por estar en competencia a esta altura, en la primera mitad de año cuando me jugué la clasificación olímpica donde dejé todo para buscar el objetivo que estuvo realmente muy cerca, con esa tranquilidad de haber buscado a pleno la clasificación"

"La segunda parte del año me relajé un poco, no pude llegar al mundial por que nuestro país no envió un seleccionado; en septiembre pude ganar el titulo nacional en Chilecito La Rioja "