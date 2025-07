"El monóxido de carbono puede invadir todo un ambiente en cuestión de segundos"

El jefe de Toxicologia del Hospital Fernandez Carlos Damin explicó en Radio Nacional los efectos inmediatos que puede tener una intoxicación por monóxido de carbono tras la tragedia de Villa Devoto.

"A veces la gente usa métodos de calfeacción que no se controlan por gasista matriculado anualmente como debería ocurrir. Y suele pasar, que utilizan un método de llama para calefaccionarse, como la estufa, la cocina, o abren la puerta del horno, y ahí por mala combustión se da el monóxido de carbono", mencionó.

Damin aclaró que no es lo mismo que "un escape de gas" porque no tiene olor: "No se huele, ni tiene color, no se identifica. Se difunde rápidamente en el ambiente, es una cuestión de segundos. Puede ocurrir que 4 personas mueran sin darse".

El entrevistado recomendó que es importante notar si alguien está en invierno con "mareos, náuseas, o vomitos" es primordial que piense que algo está andando mal y "debe apagar el método de calefacción y abrir ventanas". "Es importante tener la casa aireada o una prqueña apertura de las ventanas. Y revisar los aparatos de llama todos los años", agregó.