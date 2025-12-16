El director y fundador de Liberty+Foundation, Frank Zimmerman, dialogó con el equipo de Creer o reventar y se refirió a su libro "Doce mitos sobre Cuba: del relato al dato", que surgió de la necesidad de poner en discusión afirmaciones que se repiten de manera acrítica desde hace décadas.

Tras señalar que "el modelo de Cuba es un virus que nos afecta a todos", expresó: "Si yo defiendo a la Argentina tengo que saber cómo funciona Cuba".

"Cuba es un país que tiene más de 120 embajadas, mientras que Argentina tiene unas 80. Italia, Francia o Canadá tienen menos embajadas que Cuba. Esas embajadas son tentáculos ideológicos, de inteligencia", subrayó.