El misterioso y mítico hotel Edén, un lugar histórico y espeluznante de Córdoba

Octavio Rossi, guía de turismo de la zona, en diálogo con el equipo de Korol en el Aire habló en Radio Nacional sobre las historias que rodean a este lugar y lo relacionan con la época del nazismo y hasta con fantasmas.

"Me ha quedado estar a solas en el hotel y yo creo que es creer o reventar. Cuando viví allí me pasaron ciertas cosas. Fuí guía y sé que allí murió mucha gente cuando fue la época de la turberculosis, y de ahí vienen las historias de fantasmas", contó.

Al Hotel Edén fueron muchos a investigar sobre datos que se conocen del lugar y hasta History Channel fue a hacer una producción especial.