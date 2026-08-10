El misterio sobre Walt Disney: ¿es mito o realidad que lo congelaron tras su muerte?

Matías Bauso, es abogado, escritor y periodista y conversó con el equipo de Adrián Korol en Radio Nacional sobre su investigación acerca de este tema. Una de las pocas cosas que se cree saber sobre la vida de Walt Disney es que fue congelado horas después de muriera para esperar el momento en que la ciencia descubriera la cura a su enfermedad. ¿Esto fue así o es un mito?

"Eso es un mito, no es verdad. Apenas murió Disney, sus hija lo cremaron. Las cenizas de él están en California. Es extraordinario lo que se creó después de dicha creencia", mencionó.

Disney murió en 1966 y estaba muy conectado con los "avances tecnológicos". A él lo veían en su época como al día de hoy se lo ve a Elon Musk. "Había una idea sobre la criogenésis, que se podía congelar el cuerpo y suspenderlo hasta el momento de encontrar la cura de su enfermedad. Eso nació en la época en que el empresario muere, y algunos vivos se aprovecharon de eso y lo transformaron en industria", aclaró Bauso.