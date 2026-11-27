El subsecretario de Cultura de Mendoza Diego Gareca, dialogó con Adrián Korol en su programa Korol en el aire por Radio Nacional y aclaró una confusión que hubo con el cuadro “La Diligencia” de Fernando Fader, en esa provincia. La obra estaba perdida desde la década del 60'. Un cuadro pintado por el prestigioso artista francés, que oficialmente figuraba como destruido, fue recuperado en las últimas horas en un domicilio particular de Mendoza.

"Hubo una que se contactó con uno de nuestros Museos, diciendo que tenía para vender un cuadro de Fader. Eso llamó la atención. Se le pidió una foto y se trataba de un dibujo autenticado por el hijo de Fader. Cuando tomé conocimiento del hecho e hice la denuncia correspondiente. Se recuperó la obra y este mediodía el gobernador, va a recibir el cuadro", explicó.

"Mendoza ha recuperado esa obra perdida desde la década del 60. Formaba parte de la colección de Fader en el Museo de Bellas Artes de Mendoza. La obra estaba registrada y dentro del catálogo, pero desaparecida hace muchos años. Hoy se la recupera y es una muy buena noticia", agregó.