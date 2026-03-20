Salud

20/03/2026

El ministro Lugones anunció una inversión privada para la investigación clínica

Con la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, Pfizer anunció la puesta en marcha de un Centro Global de Datos Clínicos y Ciencias de la Información.

El ministro de Salud informó que la iniciativa suma capacidad para procesar y resguardar información de estudios clínicos con estándares internacionales, y posiciona a la Argentina como un nodo competitivo de investigación.

"La inversión privada en salud -subrayó- se traduce en oportunidades concretas para los argentinos: genera empleo calificado, fortalece capacidades locales y amplía el desarrollo de herramientas que mejoran diagnósticos, tratamientos y decisiones clínicas basadas en evidencia.

Argentina Week -dijo- mostró las capacidades de nuestro país: tenemos talento humano y condiciones para crecer en sectores estratégicos de la economía como la salud. Es el camino señalado por el Presidente: previsibilidad y libertad para que el sector privado pueda invertir, generar trabajo de calidad e innovar.