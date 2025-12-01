El Ministro de Justicia habló del proyecto de reforma del Código Penal

La iniciativa fue presentada hace pocas horas por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich durante una conferencia conjunta con el Jefe de Gabinete Manuel Adorni.







En diálogo con Nicolás Yacoy Mariano Cúneo Libarona detalló que el proyecto busca actualizar una normativa de 1920 para adecuar las leyes a nuevos delitos que se cometen hoy en día como estafas virtuales, delitos informativos, delitos violentos etc.

En este contexto el ministro de Justicia enumeró algunos de los puntos destacados de la iniciativa.

“Nuestro código quedó desfasado en materia de penalidades por ejemplo la prescripción de delitos sexuales”.

Aseguró que se crea el decomiso de bienes para recuperar bienes provenientes de un ilícito.

El ministro de Justicia coincido con Bullrich quien durante el anuncio en Casa Rosada aseguró que el actual Código Penal otorga beneficios de los delincuentes y el nuevo código buscará proteger a las víctimas.

Cúneo Libarona agregó también que hubo un detallado estudio de los delitos de corrupción y que la nueva legislación apunta a que esa clase de delitos no prescriban.