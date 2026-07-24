El ministro de Economía dijo que el objetivo del Gobierno es terminar “en algún momento” con todas las retenciones

Luis Caputo, junto al equipo económico, visitó la 138ª edición de la Exposición Rural de Palermo, donde manifestó que está “contento por todo lo que hemos podido aportarles en estos dos años y medio” al sector.

Afirmó que “el esfuerzo que hacemos es muy grande y es lindo ver que se valora del otro lado”.

“Desde los últimos 25 años se le aplicaron políticas que iban en contra del desarrollo del campo y de otros sectores que son naturalmente generadores de dólares y empleo en la Argentina”, expresó.

El ministro remarcó que “este es un modelo diferente, que busca darle al campo lo que se merece y devolverle lo que le han quitado durante tantos años”.

En ese contexto, señaló que “ellos entendieron que nosotros siempre íbamos a hacer el esfuerzo máximo posible para hacer de sus empresas, de sus negocios lo que realmente debe ser y no lo que padecieron desde que arrancó este proceso de retenciones en 2002, que fue un martirio entre retenciones, brechas”.

Además ratificó que no habrá anuncios por parte del Gobierno para el próximo domingo, cuando se espera la presencia del presidente Javier Milei.

"Los anuncios ya se hicieron hace dos meses y, en la medida que el superávit económico de más margen, podemos seguir bajando", manifestó en alusión a la baja de retenciones que ya se dispuso al trigo y la cebada y del esquema de reducción progresivo a partir de 2027 para la soja, maíz, girasol y sorgo.

Durante la jornada el funcionario visitó el stand de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y mantuvo un almuerzo de trabajo con autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Además, participó de la entrega del Premio al Gran Campeón Macho Hereford a la Cabaña San Marón, de la provincia de Chubut.