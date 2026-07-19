El ministro de Economía confirmó una inversión adicional de Uber en el país

Luis Caputo afirmó que se trata de 500 millones de dólares de inversión, adicionales a los ya anunciados oportunamente por parte de Uber, durante los próximos 3 años.

El presidente Javier Milei replicó la información del ministro de Economía en su cuenta de X y escribió: “Todo Marcha Acorde al Plan”.

Caputo sostuvo que son inversiones que llegan “de la mano de la confianza en el rumbo económico delineado” por el presidente Milei.

Por su parte, el presidente y director de Operaciones de Uber, Andrew Macdonald, manifestó en su cuenta de X que tuvo una “gran conversación con el Ministro de Economía de Argentina”.

Señaló que fue para “reafirmar lo que he dicho antes: que Argentina es uno de los mercados más dinámicos de Uber, y que nuestra convicción solo ha crecido con más fuerza”.

“Como parte de nuestra adquisición prevista de Delivery Hero, estamos construyendo a largo plazo en Argentina mediante un compromiso adicional de $500 millones durante tres años, junto con el compromiso que anunciamos en marzo”, expresó Maddonald.

Y sostuvo que están “emocionados por lo que viene a continuación”.