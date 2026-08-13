El ministro de Economía anunció la flexibilización parcial de préstamos en dólares para empresas

Luis Caputo explicó que la medida se aplica a préstamos específicos para empresas y señaló que apunta a que haya un mayor nivel de crédito, principalmente para industrias como la construcción y la automotriz, que generan mucho empleo.

“Nosotros nos juntamos regularmente con todos los sectores de la economía y nos venían pidiendo una mayor flexibilidad”, expresó el ministro en una conferencia de prensa que ofreció junto al viceministro, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase

Caputo indicó que los tres pilares estructurales del régimen seguirán vigentes:

1) La flexibilización alcanza solo a personas jurídicas, donde los precedentes judiciales sobre la validez de los contratos entre las partes son sólidos.

2) Se mantiene la obligación de liquidar los préstamos, lo que limita el multiplicador bancario en moneda extranjera.

3) No se modifican las normas que protegen al sistema de la exposición al sector público en moneda extranjera, uno de los factores centrales de la crisis de 2001. Hoy solo pueden comprarse títulos del Tesoro Nacional por hasta un tercio de los préstamos en moneda extranjera.

Además, indicó que los bancos deben tener una exigencia de encaje por estos depósitos en dólares del 25%.

"Hoy hay un encaje adicional de, aproximadamente, 10 puntos. Si los bancos prestaran la totalidad de su capacidad de préstamo, que sería el 75% de los depósitos, podrían prestar 30.500 millones de dólares versus los 24.700 millones que tienen prestados", detalló.

En ese contexto, agregó: "Hoy estarían con una capacidad adicional de poder prestar 5.800 millones de dólares adicionales”.

El ministro afirmó que el Banco Central adecuará el marco prudencial para las financiaciones en moneda extranjera.

En otra parte de la conferencia de prensa, destacó que la iniciativa se complementa con la Ley de Inocencia Fiscal, debido a que habrá mayor crédito destinado a las inversiones.

“La gente pierde plata si tiene la plata debajo del colchón. No le conviene a la gente y no le conviene al país, porque esos dólares si van al sistema financiero los bancos los pueden estar prestando ahora a empresas a una tasa que pueda hacer que esas empresas tengan un negocio más rentable, puedan generar empleo y se dé una dinámica como la que nosotros estamos queriendo lograr”, añadió.

Durante el anuncio, el ministro destacó que los depósitos en dólares del sector privado pasaron de USD 14,1 mil millones en diciembre de 2023 a USD 40,3 mil millones en la actualidad.

Precisó que, en este mismo período, los préstamos en dólares crecieron de USD 3,7 mil millones a USD 24,6 mil millones.

Caputo explicó que la proporción de depósitos que fondea préstamos en dólares subió del 26% al 61% y que, si bien el encaje normativo es del 25% de los depósitos y los bancos argentinos, por prudencia, mantienen históricamente un margen de liquidez adicional cercano al 10% y prestan hasta el 65% de los depósitos.