El ministro de Economía anunció el RIGI para un proyecto de petróleo

Luis Caputo dijo que el Comité Evaluador aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto de petróleo Los Toldos II Este, de la empresa Tecpetrol en Vaca Muerta.

El ministro afirmó que implica una inversión de 6.400 millones de dólares y generará 3.100 empleos directos y 4.800 indirectos.

El proyecto prevé producir 70.000 barriles diarios de petróleo.

“El RIGI no solo acelerará el ritmo del desarrollo sino que además permitirá que se incrementen en aproximadamente un 40% los recursos a ser desarrollados en el área”, indicó el ministro en su cuenta de X.