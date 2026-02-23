El Ministerio de Salud refuerza la campaña de vacunación escolar

El inicio del ciclo lectivo 2026 reactivó la campaña oficial para completar los esquemas de vacunación obligatorios incluidos en el Calendario Nacional. El Ministerio de Salud reforzó la recomendación de verificar las libretas sanitarias antes de la vuelta a clases, especialmente en los ingresos a jardín, primaria y secundaria, etapas en las que se aplican refuerzos clave.

Silvia González Ayala, doctora en Medicina y docente especialista en enfermedades infecciosas e infectología pediátrica, dialogó con el equipo de Primer round y subrayó la importancia de cumplir con las vacunas obligatorias establecidas por el calendario vigente, destacando que su aplicación no solo protege a cada niño y adolescente, sino que también fortalece la inmunidad colectiva. "Tenemos uno de los calendarios de vacuna más completos del mundo", recalcó.

Entre las inmunizaciones requeridas figuran los refuerzos contra poliomielitis, sarampión, rubéola y paperas, así como las vacunas contra hepatitis B, triple bacteriana y meningococo, según la edad. En la adolescencia se incluyen además las dosis contra el virus del papiloma humano y otros esquemas específicos. Las autoridades sanitarias recordaron que todas las vacunas del calendario son gratuitas y obligatorias en todo el país.

La actualización de esquemas resulta fundamental para prevenir brotes y sostener los niveles de cobertura alcanzados en años anteriores, en un contexto internacional donde algunas enfermedades inmunoprevenibles han mostrado reapariciones por caídas en la vacunación.