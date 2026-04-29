El Ministerio de Salud oficializó el nuevo reglamento para las residencias médicas

La cartera sanitaria presentó el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Residencias de la Salud, una actualización que busca fortalecer la formación de los profesionales y adecuar el esquema a las necesidades actuales del sistema sanitario.

La nueva normativa regirá en los establecimientos nacionales y en aquellas instituciones que mantienen convenios con el Estado nacional.

Según destacó la cartera sanitaria, el objetivo es elevar los estándares de formación, brindar mayor previsibilidad y consolidar reglas claras para los futuros residentes.

Uno de los principales cambios es la incorporación de una modalidad única de beca para quienes ingresen al sistema.

La decisión se tomó luego de que, en 2025, el 80% de los aspirantes optara por el esquema que les permitía percibir la beca completa, junto con el bono adicional otorgado por cada institución según su administración.

El reglamento también mantiene la carga horaria vigente y actualiza el régimen de licencias, incorporando nuevas situaciones y ampliando derechos para los profesionales en formación.

Además, se ratifica la prioridad para quienes hayan completado sus estudios de grado en universidades argentinas.

A partir de 2027, los profesionales recibidos en el exterior deberán acreditar que sus instituciones cuentan con estándares equivalentes a los reconocidos por la World Federation for Medical Education.

Desde el Ministerio señalaron que las residencias constituyen una etapa fundamental en la formación de los profesionales de la salud.

"Elevar los estándares y establecer reglas claras permite formar mejores profesionales y fortalecer el sistema sanitario", indicaron.

La medida forma parte de la estrategia oficial para consolidar un sistema de formación médica más moderno, transparente y orientado a garantizar una atención de mayor calidad para toda la población.