El ministerio de economía logró la colocación total de los bonos BOPREAL

Tras dos licitaciones de los bonos BOPREAL en las que el ministerio de economía sumó una adhesión apenas superior a los cien millones de dólares, consiguió colocar en esta tercera etapa mil doscientos millones de dólares representando la totalidad de lo ofertado.

DESCARGAR

Los Bopreal son títulos lanzados el 26 de diciembre para importadores de bienes y servicios con deuda comercial pendientes de pago, que se suscriben en pesos al tipo de cambio oficial mayorista y se pagan en dólares en plazos que llegan hasta 2027.

Fueron diseñados por el BCRA para despejar el stock de deuda comercial que tienen las empresas, estimado extraoficialmente en más de US$60.000 millones.

Con los bonos, la autoridad monetaria aspira a estirar los plazos de pago en un contexto de alicaídas reservas internacionales y, al mismo tiempo, aspirar pesos en manos del sector privado.

Para tener más claridad sobre “la deuda real" que las empresas tienen con proveedores del exterior, la Secretaría de Comercio y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pusieron en marcha el Padrón de Deuda Comercial por Importaciones, que hasta el momento lleva registradas acreencias por más de US$21.000 millones.

De ese total, unos US$ 16.500 millones corresponde a grandes empresas, US$ 2.500 millones a empresas medianas; y US$ 2.000 millones son de pequeñas y micro empresas.

Se trata de un trámite obligatorio para todos aquellos que, habiendo realizado operaciones de importación de bienes o servicios hasta el pasado 13 de diciembre, no accedieron al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para cancelar la totalidad de dichas obligaciones.