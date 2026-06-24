El Ministerio de Economía destacó que bajó el déficit de cuenta corriente y subió el balance comercial de bienes

En el primer trimestre de 2026, el déficit de la cuenta corriente se redujo en 3.507 millones de dólares en relación a igual periodo de 2025, pasando de 5.158 millones de dólares a 1.651 millones de dólares.

Esta mejora se explicó fundamentalmente por la dinámica de la balanza de bienes y servicios, que registró un superávit de 2.311 millones de dólares, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Las exportaciones de bienes y de servicios ascendieron a 21.916 millones de dólares y 5.209 millones de dólares, con un crecimiento de 17,2% y 12% en relación al primer trimestre del año pasado, respectivamente.

Las exportaciones de servicios alcanzaron un récord histórico, en tanto las de bienes fueron las mayores para un primer trimestre de toda la serie

El déficit en la cuenta de viajes (USD3.184 millones) se redujo en 280 millones de dólares en relación a igual período de 2025.

Esto fue consecuencia de un aumento de 182 millones de dólares en las exportaciones y una baja de 98 millones de dólares en las importaciones.

Vale destacar que el tipo de cambio real multilateral promedio relevante para el turismo internacional registró una apreciación de 2,3% en el período.