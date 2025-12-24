El Ministerio de Economía aprobó otro RIGI para una inversión minera de U$S665 millones

El ministro de Economía Luis Caputo comunicó que "el Comité Evaluador RIGI aprobó el proyecto Gualcamayo, un desarrollo de minería de oro y plata en San Juan".

"Este proyecto permite la extensión de vida de una mina en etapa de agotamiento, con el desarrollo de un tipo distinto de mineralización, y va a emplear a 1.700 personas en forma directa", agregó el titular del Palacio de Hacienda.

En Argentina hay 13 minas de oro que tuvieron actividad en la última década que son Lindero (Salta), Bajo La Alumbrera (Catamarca), Veladero, Casposo, Gualcamayo (San Juan), San José, Cerro Vanguardia, Cerro Negro, Cerro Moro, Don Nicolás, Manantial Espejo, Cap Oeste y Lomada de Leiva (Santa Cruz).

De estos, los últimos tres y Bajo La Alumbrera actualmente no tienen producción, mientras que Casposo -de Eduardo Elsztain- y Gualcamayo se reactivaron por el aumento de precios del oro y la plata en los últimos años.

El precio del oro sigue marcando nuevos récords, al superar los 4.500 dólares por onza, y empujó en este 2025 la mayor cantidad de exportaciones de minería de la historia de la Argentina en términos nominales.

Hasta noviembre, las ventas mineras al exterior superaban los US$ 5.200 millones, de los cuales el 70% -unos US$ 3.700 millones- eran de oro.

Con la nueva aprobación del RIGI, según el ministro Caputo, ya son 10 los proyectos autorizados con inversiones por 25.000 millones de dólares.

Minas Argentinas S.A., empresa que integra Aisa Group -del español Juan José Retamero-, prevé trabajos en Gualcamayo por las próximas tres décadas, después de que entrara en 2023 a una mina sin actividad.

El RIGI aprobado contempla una inversión superior a los US$ 660 millones, de los cuales US$ 50 millones estarán destinados a exploración geológica. El eje central del proyecto es el desarrollo y explotación del Proyecto Carbonatos Profundos (DCP), una nueva mina subterránea que contiene unas 2,45 millones de onzas categorizadas como reservas.

Los estudios de prefactibilidad ya se encuentran avanzados y en lo inmediato se comenzará a trabajar en las ingenierías y en la factibilidad técnica del proyecto.

En términos de impacto laboral, se prevé que, de manera gradual, la etapa de construcción, estimada para fines de 2027, genere entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo.

Una vez iniciada la producción, prevista para fines de 2029, se consolidarán alrededor de 600 empleos directos permanentes.