El microsatélite argentino ATENEA cerró con éxito su operación en la Misión Artemis II

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales informó que el microsatélite argentino cerró con éxito su etapa de operación en vuelo como carga secundaria de Artemis II en su viaje a la Luna.

Durante la misión logró comunicarse a más de 70.000 kilómetros de la Tierra, validó subsistemas críticos y generó información clave para el desarrollo de futuras misiones espaciales.

La CONAE sostuvo que ese recorrido dejó un hito para la actividad espacial nacional y abrió una nueva fase de trabajo.

En los próximos meses, los datos recopilados serán analizados de manera conjunta por la CONAE y las instituciones participantes para seguir fortaleciendo capacidades tecnológicas en la Argentina.

La misión experimental del microsatélite argentino ATENEA finalizó el jueves 2 de abril a las 20:42, tras cumplir con éxito las aproximadamente 20 horas previstas de operación.

Durante ese período, la CONAE logró establecer y sostener comunicaciones a gran distancia, recibir telemetría y obtener datos reales de funcionamiento en una misión de alta complejidad técnica.

ATENEA participó como carga secundaria en Artemis II, la misión tripulada de la NASA que despegó el 1 de abril a las 19:35 (hora argentina) desde el Centro Espacial Kennedy. Pasadas cinco horas del lanzamiento, el microsatélite fue liberado según lo previsto, encendió su computadora de a bordo y ejecutó sus primeras maniobras de estabilización.

La etapa que sigue: análisis de datos y aprendizajes

Concluida la etapa de operación en vuelo, comienza ahora una fase de análisis técnicos que se extenderá durante los próximos meses. Los equipos de la CONAE y de las instituciones participantes trabajarán sobre la telemetría recibida para evaluar el desempeño de los sistemas ensayados, estudiar los datos obtenidos y capitalizar los aprendizajes de esta misión experimental.

Entre otros aspectos, la misión permitió obtener información sobre radiación, comportamiento de componentes electrónicos, enlaces de comunicación de largo alcance, recepción de señales de navegación y desempeño de sensores en condiciones de muy baja luminosidad. El análisis detallado de esos datos permitirá extraer conclusiones para futuros desarrollos tecnológicos del sector espacial argentino.

Un desarrollo articulado entre instituciones nacionales

ATENEA es el resultado de un esfuerzo conjunto liderado por la CONAE, con participación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la empresa VENG S.A.

El proyecto reunió capacidades del sistema científico, académico y productivo nacional para diseñar, integrar, ensayar y operar una misión de alta exigencia técnica. En ese trabajo se desarrollaron y validaron componentes y subsistemas clave, entre ellos la estructura, los mecanismos, la computadora de a bordo, el sistema de comunicaciones, el receptor GNSS, subsistemas de carga y dosimetría, paneles solares y las estaciones terrenas de la Argentina.

La misión ATENEA cerró así su etapa de operación en vuelo con resultados satisfactorios y abrió una nueva fase de análisis y aprendizaje. La información obtenida será un insumo central para fortalecer capacidades nacionales en el desarrollo de tecnologías espaciales y en la preparación de futuras misiones.