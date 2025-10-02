Del 2 al 5 de octubre se realiza el Mercado de Industrias Culturales Argentinas

02/10/2025

El MICA 2025 desembarca en el Palacio Libertad

En diálogo con Silvia Maruccio en Nacional Folklórica, José Ignacio González Casali, Director nacional de Promoción Cultural, adelantó detalles del MICA 2025, que se desarrollará del 2 al 5 de octubre en el Palacio Libertad. El encuentro reúne a las industrias culturales de todo el país con un fuerte perfil federal y entrada libre y gratuita. Habrá ferias de diseño y gastronomía regional, espectáculos en un camión-escenario, rondas de negocios, conversatorios y capacitaciones. Casalí destacó que el objetivo es acercar al público a la cadena de valor de la cultura y generar sinergia entre artistas, gestores y empresas.