El tiempo avanza muy rápido, por dar un ejemplo el estreno de esta

película marca que ya pasó la mitad del primer mes del año. Con el

paso al mundo digital muchas cosas quedaron en el camino, los

soportes analógicos se encuentran en extinción y el identificador de

llamadas de los celulares arrasó con las bromas telefónicas. Número de

teléfono que no tenemos agendado, llamada que no atendemos. No por

miedo a ser víctimas de un chiste, sino para evitar encuestas u

ofrecimientos de servicios que no queremos.



“El método Tangalanga” llega a los cines el jueves 19 de enero. Es un

conglomerado de cosas buenas, parte comedia, parte romántica, con

algo de biopic. Mateo Bendesky realiza un homenaje al Doctor

Tangalanga. Al artesano de la risa, artista del hacer reir, colocándolo en

el lugar de prestigio que siempre mereció. Algo que suele sucederle a

muchos humoristas, cuya labor no suele reconocerse con el mismo

peso que la de otros. Siendo que generar una carcajada es una de las

tareas más difíciles que existe.

Jorge Rizzi es un oficinista cualquiera, que le tiene pánico a hablar con

desconocidos. Un día, tras una sesión de hipnosis todo cambia en su

vida. Cuando escucha cierto sonido sus inhibiciones desaparecen, se

transforma en un ser efusivo y extrovertido. Jorge abandona el timón y

lo toma el Doctor Tangalanga. Dichas habilidades le servirán para

animar a su amigo internado, conquistar a la recepcionista del sanatorio

y mejorar su trabajo. Pero todo viene con un precio.

Lo primero que sobresale en esta producción es el elenco: Martín

Piroyansky, Julieta Zylberberg, Alan Sabbagh, Rafael Ferro y Luis

Machín. A quienes ya conocemos y sabemos lo bien que lo hacen. Pero

las sorpresas aquí las dan Luis Rubio y Silvio Soldán. Brindando unas

actuaciones sorprendentes, más si tenemos en cuenta la poca

experiencia en la pantalla grande que poseen.

“El método Tangalanga” de Mateo Bendesky es una comedia de primer

nivel. De esas que te hacen reír a carcajadas y emocionar hasta las

lágrimas. Ideal para ir al cine, esconderse en una sala oscura con aire

acondicionado y escapar de la ola de calor que nos agobia.