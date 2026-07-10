“El método Scaloni”: cómo logra un lider gestionar el ánimo de un equipo en momentos de crisis

Sandra Olive consultora de coach y ejecutiva especializada en cultura conversó con Carla Ruiz y Nicolás Álvarez en el marco del Mundial de Fútbol 2026 y la trascendencia que cobró la imponente remontada que la Selección logró en el partido contra Egipto por los 8 avos de final en el que dio vuelta un 0-2 con una gran caracter del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

En este sentido Olide explicó que lo fundamental es la base del equipo.

"El equipo está por arriba de las estrellas y eso se ve en la humildad de cada jugador; cuando un equipo trabaja de ese modo, los resultados se ven".

Olide explicó que los grupos cambian, el contexto cambia y la clave está en saber leer ese contexto y esos cambios; hay gente que no los ve, otros los ven y no saben qué hacer y otros los ven venir y actúan en consecuencia.