El Método Li, una fusión de técnicas para el desarrollo personal y empresarial

De visita en los estudios de Radio Nacional, Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con la "Licenciada en Diagnóstico del rostro oriental japonés", consteladora y terapeuta de shiatsu zen sobre esta herramienta que busca ser una guía para ordenar, sanar y entender nuestro camino.

“Tengo 20 años de experiencia de trabajar individual y grupalmente y de ahí nace el Método Li”, indicó Lilian Cáceres y dio precisiones sobre los tres ejes en los que sostiene.

En ese sentido, la idea es cada uno pueda conocerse profundamente y entender al otro desde su esencia.

A través del método Li se puede mejorar las relaciones personales y laborales; comunicar de forma clara, efectiva y empática, tomar decisiones alineadas a uno mismo y cerrar acuerdos desde la conexión.

Las y los interesados en conocer más de este método pueden formar parte de un evento que organiza para el 29 de octubre.