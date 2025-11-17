El meteorólogo Gabriel Karamanian en Amnesia: “Después de los 5 días, cualquier pronóstico es casi magia”

En Amnesia, con Pablo Valente, conversamos con el meteorólogo Gabriel Karamanian, quien explicó con claridad —y mucho humor— por qué la Argentina vive semanas donde pasamos del verano al invierno en solo 24 horas.

Karamanian contó que la enorme extensión norte–sur del país y la cercanía con las masas de aire subantárticas generan contrastes extremos:

“Podés tener 33 grados en Buenos Aires y 7 grados en Ushuaia a la misma hora. Ese choque de masas de aire explica buena parte de los fenómenos intensos.”

Sobre los vientos patagónicos, fue directo:

“Son comunes en esta época. Cuando tenés diferencias enormes de presión entre Bahía Blanca y Tierra del Fuego, el viento sopla con todo. Es meteorología pura.”

La charla subió de temperatura cuando Pablo le preguntó cómo hacen algunos pronósticos para decir qué va a pasar dentro de 25 días a las 4 de la tarde. Karamanian se rió y fue contundente:

“Es imposible. Nadie puede decir eso con precisión. Después de los 5 días, cualquier pronóstico se vuelve muy incierto.”

Además, habló del calentamiento global:

“2024 fue el año más caliente de la historia y 2025 puede estar ahí nomás. Es un dato que ya no se discute.”

Y dejó un consejo técnico para quienes revisan aplicaciones del celular:

“Lo importante no es la app, es saber qué modelo meteorológico usa. Algunos toman promedios de varios modelos; otros son más locales. Por eso dos teléfonos pueden mostrar cosas distintas para el mismo día.”

Karamanian, que actualmente trabaja en Tierra del Fuego y no hace pronósticos públicos, cerró entre risas cuando Pablo le preguntó si era para evitar insultos: