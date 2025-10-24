El Mesías de Haendel

En esta oportunidad nos detendremos en una obra cuyo estreno no estuvo exento de críticas, pero que rápidamente cobró una popularidad enorme: El Mesías, un oratorio de Haendel concebido para las Pascuas del año 1742 y compuesto en apenas un mes, con texto bíblico compilado por Charles Jennens. Decíamos: una obra que fue un éxito a poco de su estreno y poco a poco fue perdiendo su original función sacra para devenir prácticamente una pieza de concierto. Pero mejor escuchar el programa, donde Santiago Giordano aborda pormenores y repercusiones del estreno del Mesías de Haendel.

