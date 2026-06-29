El Mercosur enfrenta el desafío histórico de abrirse al mundo

Así lo afirmó el canciller argentino, Pablo Quirno, durante la 68° reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Mercosur que se realizó este lunes en Asunción, Paraguay.

El diplomático aseguró que se necesita un arancel más simple, convergencia regulatoria y más acuerdos comerciales que permitan competir.

Manifestó que por esa razón se anunció el lanzamiento de negociaciones para un acuerdo de libre comercio con Japón.

Informó, en ese contexto, que se acordó el inicio de las negociaciones con Vietnam, cuya primera ronda tendrá lugar en agosto de este año en Buenos Aires y se convino avanzar en las negociaciones con la India.

El canciller explicó que mediante el lanzamiento de estas negociaciones, se mejorará el ingreso de los productos y servicios a un mercado combinado de casi 1.700 millones de personas.

Y confirmó el compromiso de Argentina con un Mercosur “más moderno, flexible y orientado a generar oportunidades concretas para el comercio, la inversión y el crecimiento”.