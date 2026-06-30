El Mercosur ante el desafío urgente de la apertura comercial global

El Mercosur se encuentra en un punto de inflexión decisivo que exige redefinir su estrategia de inserción en la economía global. Tras décadas marcadas por un enfoque predominantemente proteccionista y un comercio intrazona debilitado, los países miembros enfrentan la necesidad urgente de flexibilizar sus estructuras arancelarias.

Por este tema, el canciller argentino, Pablo Quirno, en diálogo con Segundo Round, a partir del móvil de Liliana Arias, acreditada de Radio Nacional en Casa Rosada, en donde dijo que "lo más destacada del trabajo es que los productores argentinos, de nuestras provincias, están exportando con facilidad y rapidez sus productos a Europa gracias al acuerdo firmado con ese bloque continental".

Quirno, además, agregó que "esta modernización busca no solo dinamizar las economías locales a través de la libre competencia, sino también posicionar al bloque como un proveedor estratégico de alimentos, energía y minerales clave para los mercados internacionales en un contexto geopolítico en constante transformación".

Al respecto de la situación de Venezuela, el ministro de Relaciones Exteriores remarcó que "es prioridad para el gobierno que encabeza Milei dar asistencia técnica y humanitaria a los ciudadanos del país caribeño en este difícil momento. Estamos en contacto permanente con las autoridades locales. Sabemos que tenemos 6 ciudadanos fallecidos, lamentablemente".