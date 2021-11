El mercado y las decisiones políticas

Ayer hablábamos de la posible regulación del precio de los medicamentos por parte del gobierno nacional. Por la tarde hubo un principio de acuerdo con la industria farmacéutica para retrotraer los precios al 1 de noviembre y mantenerlos por dos meses. Como sucedió con el precio de los alimentos pero en menos tiempo, los privados primero expresaron su oposición a que les establezcan límites, pero sin mayores vueltas en este caso, acordaron con el Gobierno. Esto último marca una diferencia con el congelamiento del precio de los alimentos, ya que la medida anterior surgió como una resolución, una medida unilateral del Estado, como consecuencia de la falta de acuerdo con los empresarios. De todas maneras, los privados darán la respuesta completa del sector el próximo lunes. El objetivo será mejorar el acceso de la población a los medicamentos, disminuir el gasto en los hogares e incrementar la transparencia y la disponibilidad de información.

En el encuentro del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, la ministra de Salud, Carla Vizzotti con las cámaras del sector se definió también reimpulsar la prescripción de medicamentos por nombre genérico. Además se conformó una mesa de trabajo permanente para continuar analizando el tema. Hoy se supo que desde la Secretaría de Comercio Interior se está estudiando la concentración de mercados en tres sectores clave: alimentos, medicamentos y lo que se conoce como insumos difundidos. Se trata de materias primas usadas para la fabricación de gran parte de los bienes consumidos por la población: electrodomésticos, autos, alimentos, bebidas, entre otros. Son precios que definen en gran parte los precios de bienes comprados por el consumidor final. Es decir, no se ven, pero están detrás de gran parte de los precios que vemos.

Ayer hablábamos de la formación del precio de los medicamentos. No tanto de la concentración del mercado en la Argentina, donde existen 354 laboratorios y 229 plantas industriales. Las primeras diez firmas facturan casi el 50% del total y las primeras 20, el 70%. Sobre los alimentos también hemos hablado. el 80% de los yogures vendidos fue de Danone, el 79% de los fideos de Molinos Río de la Plata, el 53% de Procter & Gamble, el 59% de las harinas de Molinos Cañuelas y el 57% de la leche de Mastellone. Sólo Molinos, tiene 6 marcas de fideos.

En el caso de los insumos difundidos, un trabajo del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, da cuenta que el sector siderúrgico tiene al Grupo Techint concentrando el 99% del mercado de la chapa laminada en frío y el 84% de la chapa laminada en caliente. En el caso de la metalurgia, indica que Aluar concentra la totalidad del mercado del aluminio. Según el diario Ambito Financiero, hasta el momento, en estas cadenas el Ministerio de Desarrollo Productivo planea convocar a una “mesa de trabajo” a las compañías, pero descartan una medida como el congelamiento.

También el informe hace referencia a las cableoperadoras: Cablevisión, DirecTV, Telecentro y Red Intercable, las cuatro compañías más grandes, explican el 75% del mercado. En este sector el Gobierno intentó regular precios vía el decreto 690, pero debido a su judicialización, las empresas no lo respetan y aumentaron los precios 30 puntos por encima de lo autorizado por Enacom. La mayoría de los expertos sostiene que la concentración de los mercados, por sí sola, no explica la inflación, que es un fenómeno más complejo. Lo que sí está claro, por los acontecimientos de los últimos días, es que cuando se tiene la decisión política de tomar medidas frente a lo que se da en llamar los mercados, que no es otra cosa que los empresarios, se abren nuevos escenarios políticos y de negociación que parecían impensables apenas antes. Por lo visto, esto recién comienza.