El mercado de motos inició 2026 con su mejor enero desde 2018

Durante enero se patentaron 68.383 motovehículos en todo el país, lo que representó un crecimiento interanual del 15,4% y una suba del 13,1% respecto de diciembre.

El volumen alcanzado convirtió al mes en el mejor enero desde 2018, según datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

De acuerdo con el informe sectorial, los patentamientos de enero superaron ampliamente a los registrados en el mismo mes de 2025, cuando se habían contabilizado 59.252 unidades.

En el ranking de marcas, Honda volvió a ubicarse al frente del mercado con 13.692 unidades patentadas, lo que le permitió concentrar cerca del 20% del total.

En el segundo lugar se posicionó Gilera, con 8.743 patentamientos, seguida por Motomel, que registró 8.543 unidades.

Completaron los primeros cinco puestos Zanella, con 6.130 motos, y Corven, con 6.045.

El liderazgo de Honda también se reflejó en el ranking de modelos. La Wave 110S se mantuvo como la moto más patentada del país durante el mes, con 6.802 unidades.

En segundo lugar se ubicó la Gilera Smash, con 5.857 patentamientos, mientras que la Motomel B110 recuperó el tercer puesto con 4.693 unidades.

Más atrás quedaron la Keller KN 110-8, con 4.057, y la Corven Energy 110, con 4.020.

En cuanto a la composición del mercado, las motocicletas concentraron prácticamente la totalidad de los patentamientos, con 66.548 unidades.

Los scooters sumaron 1.612 registros, mientras que los cuatriciclos (156), triciclos (60) y ciclomotores (3) representaron una participación menor.

El informe también reflejó marcadas diferencias regionales. La provincia de Buenos Aires lideró el ranking con 22.938 patentamientos, equivalente al 33,5% del total nacional.

Le siguieron Santa Fe, con 6.932 unidades, y Córdoba, con 6.687. Tucumán (4.068) y Chaco (3.981) completaron el grupo de las cinco jurisdicciones con mayor volumen de registros durante enero.

Con estos resultados, el sector cerró el primer mes de 2026 con un crecimiento significativo, un claro predominio de los modelos de baja cilindrada y una dinámica competitiva activa entre marcas nacionales e internacionales.