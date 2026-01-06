El mercado de motos creció 33% en 2025 y superó su meta

La Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam) aseguró que 2025 superó las proyecciones del sector, al alcanzar un total de 654.531 motos patentadas, 33,07% más que las 491.853 unidades de 2024 y más de 50 mil unidades sobre su meta de 600 mil.

"Estos resultados son un hito para nuestra industria y hemos superado nuestras propias expectativas; son resultados del trabajo en conjunto de toda la cadena de valor: fabricantes, distribuidores, concesionarios y proveedores", destaca Federico H. Vacas, presidente de CAFAM.

Según Vacas, "para continuar por esta senda de crecimiento, es fundamental seguir ampliando el acceso al crédito, promover la movilidad sostenible y mantener planes de inversión que fortalezcan la industria”.

“La moto es hoy la solución de movilidad que los argentinos necesitan, y debemos seguir trabajando para que sea cada vez más accesible y sustentable", completó.

Diciembre fue un claro reflejo del dinamismo del sector, al registrar un total de 60.315 patentamientos, número que marca un crecimiento de 19,56% frente al mismo mes de 2024 y un aumento de 15,12% en comparación con noviembre.

Uno de los datos más contundentes de 2025 fue el protagonismo de la fabricación nacional: Del total de motos patentadas, 638.921 unidades (97,62%) fueron de producción argentina y 15.610, importadas.

Esta tendencia se mantuvo firme en diciembre, mes en el que 97,55% de las motos (58.836 unidades) fueron de origen nacional.

“Este fenómeno subraya la fortaleza y la capacidad de la industria local para abastecer a un mercado en plena expansión, generando empleo y valor agregado en el país”, aseguraron desde Cafam.

En cuanto a categorías, las CUB Underbone lideraron con 36.320 unidades (60,22%), seguidas por Street con 11.135 motos (18,46%), On-Off con 9.886 unidades (16,39%) y Scooter con 1.972 motos (3,27%).

Estos porcentajes demuestran una notable consistencia respecto a las preferencias anuales, con ligeras variaciones que reflejan la solidez del patrón de consumo.

Por cilindrada, diciembre acentuó aún más la preferencia por motos de entrada: Las motos de 101 a 250cc alcanzaron 55.406 unidades (91,86%), superando el promedio anual del 89,20%; el segmento de 251 a 500cc registró 3.118 motos (5,17%), mientras que las de 501 a 800cc sumaron 973 unidades (1,61%).

"El desempeño de 2025 consolida al sector de motovehículos como un motor clave de la economía y la movilidad en Argentina”, resaltó Vacas.

Y concluyó: “Desde CAFAM, se mira al 2026 con optimismo, esperando continuar por esta senda de crecimiento, innovación y fortalecimiento de la industria nacional, y con el objetivo de superar en un 10% el total de patentamientos alcanzados este año".