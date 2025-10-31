El mensaje de CFK "demuestra la crisis de un espacio político que tiene que reconvertirse"

Desde la prisión domiciliaria, Cristina Fernández responsabilizó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por la reciente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires: “El desdoblamiento fue un error político”, expresó la exmandataria.

En comunicación con el equipo de Creer o reventar, el presidente del Club de la Libertad, Alberto Medina Méndez, dio su mirada al respecto y señaló que "demuestra la crisis de un espacio político que tiene que reconvertirse", al tiempo que manifestó que "se quedó vaciado de contenido y con una crisis de representatividad que está muy manifiesta producto de la elección".

"Es un espacio político al que le cuesta mucho la autocrítica y no se hace cargo de la derrota", recalcó Medina Méndez, al tiempo que expresó: "No tener una oposición razonable y que ofrezca una alternativa de poder debilita el sistema democrático, no lo fortalece".

Por otro lado, el presidente del Club de la Libertad destacó la reunión que mantuvo ayer Javier Milei con los gobernadores y agregó: "Como país, tenemos una oportunidad que pocas veces se presenta, un oficialismo que necesita acordar con muchos sectores de la política, gobernadores que vienen dispuestos a conversar y una decisión política de enviar un montón de proyectos al Congreso".